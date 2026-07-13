В Новосибирской области накопительную пенсию увеличат на 17,3% с августа

Повышение коснется около пяти тысяч жителей региона Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С августа 2026 года часть жителей Новосибирской области начнет получать накопительную пенсию в увеличенном размере. Выплаты проиндексируют на 17,3%.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, коэффициент увеличения определен по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Доходность вложений составила 17,3%, что более чем втрое превышает уровень прошлогодней инфляции, которая составила 5,6%.

Перерасчет произведут автоматически, обращаться в отделения фонда не потребуется.

На увеличение выплат дополнительно направят 7,5 млн рублей. Также в июле специалисты пересчитают размер единовременных выплат из средств пенсионных накоплений.

Всего изменения затронут около пяти тысяч жителей Новосибирской области.

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