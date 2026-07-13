В Новосибирске не выявили превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе

По данным мониторинга, качество воздуха в Новосибирске, Бердске и Искитиме соответствует норме Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске утром 13 июля не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили специалисты Службы мониторинга окружающей среды.

По данным наблюдений, превышений ПДК не выявили во всех районах Новосибирска. Также загрязнение воздуха не превышало допустимые значения в Бердске и Искитиме.

Кроме того, специалисты измерили мощность экспозиционной дозы гамма-излучения. Во всех районах города показатели находились в пределах естественного радиационного фона.

Таким образом, по состоянию на утро 13 июля качество атмосферного воздуха в Новосибирске и ближайших городах региона остается в пределах санитарных нормативов.

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