Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+21°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 11:31

В Новосибирске не выявили превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе

По данным мониторинга, качество воздуха в Новосибирске, Бердске и Искитиме соответствует норме
Екатерина ХАЛИМОВА
По данным мониторинга, качество воздуха в Новосибирске, Бердске и Искитиме соответствует норме

По данным мониторинга, качество воздуха в Новосибирске, Бердске и Искитиме соответствует норме

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске утром 13 июля не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили специалисты Службы мониторинга окружающей среды.

По данным наблюдений, превышений ПДК не выявили во всех районах Новосибирска. Также загрязнение воздуха не превышало допустимые значения в Бердске и Искитиме.

Кроме того, специалисты измерили мощность экспозиционной дозы гамма-излучения. Во всех районах города показатели находились в пределах естественного радиационного фона.

Таким образом, по состоянию на утро 13 июля качество атмосферного воздуха в Новосибирске и ближайших городах региона остается в пределах санитарных нормативов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX