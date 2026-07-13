Внук ветерана ВОВ из Новосибирска получил утерянные награды своего деда

Коробка с наградами была утеряна много лет назад. Фото: МВД России

Внук ветерана Великой Отечественной войны из Новосибирска получил назад награды своего деда, которые много лет считались утерянными. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Коробку с реликвиями передали полицейским из Новокузнецка работники местного телеканала. Внутри находились орден Отечественной войны и медаль «За боевые заслуги». Журналисты не смогли найти владельца и предположили, что награды мог забыть в студии один из гостей эфира.

Полицейские вместе с поисковиками и общественниками установили личность бойца, которому принадлежали награды. Им оказался Василий Тимофеевич Иванов. Выяснилось, что в Сталинске (так до 1961 года назывался Новокузнецк) жили два участника войны с таким именем.

Активисты связались с родственниками обоих ветеранов и нашли наследника – родного внука Василия Тимофеевича, который сейчас живет в Новосибирске. Он подтвердил, что коробка с наградами действительно была утеряна много лет назад.

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