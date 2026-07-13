В Новосибирской области уровень воды в Оби опустится ниже нормы

Предупреждение касается участка реки от Новосибирска до села Дубровино Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине июля уровень воды в реке Оби на участке от Новосибирска до села Дубровино ожидается ниже проектных навигационных отметок. Об этом сообщили в штормовом предупреждении «Западно-Сибирского УГМС».

По данным специалистов, причиной станет уменьшение сбросов воды с Новосибирской ГЭС в нижний бьеф.

В результате минимальные уровни воды на участке реки от Новосибирска до села Дубровино будут ниже проектных навигационных отметок. Для Новосибирска этот показатель составляет 80 сантиметров, для села Дубровино — 230 сантиметров.

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