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НовостиПроисшествия13 июля 2026 11:13

В Новосибирской области уровень воды в Оби опустится ниже нормы

Предупреждение касается участка реки от Новосибирска до села Дубровино
Екатерина ХАЛИМОВА
Предупреждение касается участка реки от Новосибирска до села Дубровино

Предупреждение касается участка реки от Новосибирска до села Дубровино

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине июля уровень воды в реке Оби на участке от Новосибирска до села Дубровино ожидается ниже проектных навигационных отметок. Об этом сообщили в штормовом предупреждении «Западно-Сибирского УГМС».

По данным специалистов, причиной станет уменьшение сбросов воды с Новосибирской ГЭС в нижний бьеф.

В результате минимальные уровни воды на участке реки от Новосибирска до села Дубровино будут ниже проектных навигационных отметок. Для Новосибирска этот показатель составляет 80 сантиметров, для села Дубровино — 230 сантиметров.

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