Минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал до 8131 рубля

В набор входят 33 наименования самых популярных продуктов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минимальный продуктовый набор для одного человека в Новосибирской области в июне обходился в 8131,41 рубля. По сравнению с маем стоимость условной корзины выросла на 2%, а с начала года – на 7,5%. В набор входят 33 наименования самых популярных продуктов. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Больше всего в структуре расходов занимают хлеб, крупы и макароны – на них приходится 27,6% от общей стоимости. На молочные продукты уходит 19,4%, на мясо и мясопродукты – 18,9%, на овощи и фрукты – 17,5%.

Меньше всего тратят на рыбу (5,6%), жиры (4,8%), чай, соль и специи (2,4%), сахар и кондитерские изделия (2%), а также яйца (1,8%). Этот набор не отражает реальные потребительские расходы, а лишь показывает разницу в ценах на основные продукты между разными регионами.

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