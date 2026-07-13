Женщина устроила дебош в новосибирском баре, приняв посетителя за подростка

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 22 попытки хищения чужого имущества и 45 нарушений общественного порядка. «Гвардейцы» задержали и передали правоохранителям 11 нарушителей.

10 июля в 22.05 в магазине на улице Фадеева была нажата кнопка тревожной сигнализации. Находившийся в нетрезвом состоянии посетитель попытался без оплаты вынести бутылку пива, но был вовремя остановлен бдительным продавцом. Вскипевшую из-за неудачи агрессию вор попытался выместить на работниках продмага, но, к их счастью, в этот момент подоспели бойцы ГБР ГВАРДИИ. Они задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции № 4.

Спустя полтора часа еще один находившийся в нетрезвом состоянии мужчина был задержан бойцами ГБР-73 и ГБР-81 Агентства Безопасности в Ленинском районе Новосибирска. В 23.48 пьяный тип ввалился в центр социальной адаптации инвалидов на улице Немировича-Данченко, где разбил входные двери и напугал своим поведением персонал. Оказалось, что из-за большого количества выпитого мужчина был не в себе. «Гвардейцы» вызвали для него скорую помощь, которая его и госпитализировала.

В ночь с субботы на воскресенье, а именно в 0.24, необычный перформанс устроила нетрезвая посетительница ночного клуба на улице Советской. Женщина в возрасте около 33 лет обвинила охранников заведения в том, что за деньги они пропускают в клуб несовершеннолетних, и вызвала полицию. Бойцы ГБР выяснили, что молодому человеку, на которого она указала как на ребенка, на самом деле 26 лет. Из-за буйного и неадекватного поведения женщина была задержана и доставлена в отдел полиции, где провела полтора часа и затем была отпущена. В 2 часа ночи она снова заявилась в клуб и продолжила конфликтовать с охраной. Нарушительница была выведена из заведения «гвардейцами» и передана сотрудникам Росгвардии.

12 июля в 19.34 экипаж ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ был вызван тревожной кнопкой в алкомаркет на улице Титова. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина взял с прилавка бутылку пива, открыл ее и немедленно выпил. Поскольку денег на оплату напитка у него не было, «гвардейцы» задержали мужчину. Он был бы доставлен в полицию, если бы не стоявший в очереди сердобольный посетитель, который добровольно изъявил желание заплатить за воришку. В итоге мужчину отпустили.