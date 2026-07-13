В НГУ создали модель для раннего выявления саркопении у пациенток с артритом

Ученый из Института цитологии и генетики СО РАН разработала инструмент, который прогнозирует риск потери мышечной массы на основе обычных анализов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске магистрант НГУ Анастасия Долматова разработала математическую модель для оценки риска саркопении у пациенток с ревматоидным артритом. Модель работает на основе данных обычных анализов и помогает врачам решать, кого направлять на дорогостоящее обследование. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Саркопения — ускоренная потеря мышечной массы и силы. При ревматоидном артрите она развивается чаще и раньше, независимо от возраста. На ранних стадиях она обратима, поэтому важна ранняя диагностика.

Стандартный метод диагностики — двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. Но это оборудование есть не во всех клиниках.

Анастасия Долматова использовала алгоритмы снижения размерности, кластеризации и регрессионные модели. На вход подаются результаты анализов, показатели осмотра, измерения окружности талии и бедер — все, что доступно в рутинной практике ревматолога.

— Мы говорим о том, что, если модель показывает риск, такого пациента стоит направить на дообследование, и так можно снизить нагрузку на дефицитный аппарат, — пояснила исследователь.

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