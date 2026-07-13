В Новосибирске выросли цены на бензин и зарубежные туры в июне 2026

Автомобильное топливо в среднем подорожало на 7%. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Потребительские цены в Новосибирской области по итогам июня выросли на 0,7% по сравнению с маем. Продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные – на 1,2%, услуги – на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Сильнее всего из продуктов прибавили в цене овощи: лук подскочил на 24%, капуста – на 18%, картофель – на 12,1%, огурцы – на 11,8%, морковь – на 11,7%, свекла – на 6,6%. При этом бананы подешевели на 8,6%, свежие помидоры – на 7,8%, грибы – на 6,5%, перец и яблоки – на 3,3%.

Среди молочных продуктов больше всего подорожало сгущенное молоко – плюс 4,4%, детское молоко – плюс 3,1%, йогурт – плюс 1,5%. Кисломолочные продукты стали дешевле на 2,9%, питьевое молоко – на 1,2%. В группе хлебобулочных изделий выросли цены на бараночные изделия (плюс 3,1%), сухие завтраки (плюс 1,2%), ржаной хлеб (плюс 0,6%). Хлеб из пшеничной муки, напротив, слегка подешевел – на 0,1%.

Рыба мороженая неразделанная прибавила 3,1%, разделанная (кроме лососевых) – 1,8%, филе сельди – 1,1%. При этом живая и охлажденная рыба потеряла в цене 2,5%, деликатесные рыбные продукты – 2%, соленая и копченая рыба – 1%. Из мясной продукции сильнее всего подорожали консервы для детского питания (плюс 4%), куриные окорочка (плюс 3,5%), мясной фарш (плюс 3,2%) и вареная колбаса (плюс 2,9%). Пельмени и манты подешевели на 2,3%, сырокопченая колбаса – на 2%.

Автомобильное топливо в среднем подорожало на 7%. Бензин АИ-92 прибавил 7,2%, АИ-95 – 7,1%, дизельное топливо – 6,2%, АИ-98 и выше – 5,4%. Стоимость зарубежных туров выросла: поездки в Беларусь подорожали на 17,4%, в Турцию – на 15,1%, в страны Закавказья – на 8,3%, в Среднюю Азию – на 4,4%. При этом туры в Китай стали дешевле на 5,8%.

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