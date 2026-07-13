Погрузка на ЗСЖД в Новосибирской области выросла на 15,3% в июне

В июне текущего года больше всего грузили каменный уголь. Фото: ЗСЖД

В июне 2026 года в Новосибирской области зафиксирован рост погрузки на железнодорожном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Показатель в регионе достиг 2,2 миллиона тонн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Это один из самых высоких темпов роста среди всех территорий, входящих в магистраль.

Для сравнения: в Кемеровской области объем погрузки составил 17,1 миллиона тонн с приростом 13,4%, в Омской – 1,5 миллиона тонн (плюс 6,7%), в Алтайском крае – 783 тысячи тонн (плюс 9,1%), в Томской – 186,9 тысячи тонн (плюс 10,4%).

В целом по Западно-Сибирской железной дороге в июне текущего года больше всего грузили каменный уголь, нефть и нефтепродукты, зерно, а также железную и марганцевую руду.

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