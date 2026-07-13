С 13 июля запустили дополнительные четыре электрички до Толмачево

Поезда ходят от платформы «Аэрофлот» до Новосибирска и обратно Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Новосибирской области с 13 июля на участке Новосибирск – ПЛП назначили четыре дополнительных электропоезда. Теперь добраться до аэропорта Толмачево стало проще. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Дополнительные рейсы добавили для удобства пассажиров, которые ездят на работу и учебу или планируют вылеты и встречи.

Расписание в город:

№ 6356 ПЛП до Новосибирск-Главный: отправление с платформы «Аэрофлот» в 8:45, прибытие в 9:26.

№ 6358 ПЛП до Новосибирск-Главный: отправление в 20:40, прибытие в 21:15.

Из города:

№ 6355 Новосибирск-Главный до ПЛП: отправление в 6:50, прибытие на платформу «Аэрофлот» в 7:28.

№ 6357 Новосибирск-Главный до ПЛП: отправление в 19:06, прибытие в 19:42.

От остановочной платформы «Аэрофлот» до аэропорта Толмачево примерно 15-20 минут пешком.

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