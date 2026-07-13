В Кузбассе в ДТП пострадали четверо взрослых и 14-летний подросток

25-летний водитель «Хендай» двигался с небезопасной скоростью, потерял контроль, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке в результате столкновения «Хендай Элантра» и «Лада Гранта» пострадали пять человек, включая подростка. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.

Авария случилась накануне около 19:30 на улице Димитрова. По предварительным данным полиции, 25-летний водитель «Хендай» двигался с небезопасной скоростью, потерял контроль, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу» под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя и трое пассажиров. В иномарке травмы получили виновник аварии и его 20-летний пассажир. В отечественной машине пострадали водитель, 21-летняя девушка и 14-летний подросток. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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