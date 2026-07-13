При ДТП в Барнауле у «Мерседеса» оторвало двери и смяло крышу

Из-за удара иномарка получила критические повреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 13 июля, в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля: во время столкновения у иномарки «Мерседес» оторвало двери и смяло крышу. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул».

Авария случилась утром на улице Власихинской в районе овощного рынка. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что легковушка получила критические повреждения: от удара у нее оторвало двери и смяло крышу. На месте ДТП также находилась грузовая фура. Подробности произошедшей аварии выясняются.

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