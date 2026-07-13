Новосибирская область заняла 58-е место в рейтинге доступности жилья

Эксперты рассчитывали срок накоплений исходя из медианной региональной зарплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область заняла 58-е место среди 85 регионов России по доступности жилья. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного Центром экономических исследований «РИА Рейтинг».

По состоянию на май 2026 года среднестатистической семье из двух работающих взрослых и одного ребенка в Новосибирской области потребовалось бы 5,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Для сравнения: год назад, в мае 2025-го, этот показатель составлял 4,8 года.

Средняя стоимость такой квартиры в регионе на момент исследования достигла 7,3 миллиона рублей. Эксперты рассчитывали срок накоплений исходя из медианной региональной зарплаты (за вычетом НДФЛ), прожиточных минимумов на взрослых и ребенка, а также среднего размера банковских депозитов. При этом предполагалось, что семья ежемесячно пополняет вклад в банке под среднюю ставку по Сибирскому федеральному округу.

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