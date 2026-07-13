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НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:50

В Кузбассе задержали скрывшегося после ДТП с подростком водителя без прав

Пострадавший юноша-мотоциклист тоже будет наказан
Валерия МОРГУНЕНКО
При повороте налево мужчина не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний.

При повороте налево мужчина не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе полицейские задержали 36-летнего жителя Бачатского, который сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Сiбдепо».

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке: при повороте налево мужчина не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний. Подросток получил травмы, а виновник уехал с места аварии. Полицейские быстро установили его личность.

Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным права управления. Он также управлял незарегистрированным мотоциклом без страховки и шлема. На него составили шесть протоколов на сумму более 18 тысяч рублей. За оставление места ДТП ему грозит до 15 суток ареста.

Пострадавший подросток тоже понесет ответственность – у него не было водительского удостоверения. Решается вопрос о наказании родителей юноши за недосмотр.

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