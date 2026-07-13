В Кузбассе задержали скрывшегося после ДТП с подростком водителя без прав

При повороте налево мужчина не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе полицейские задержали 36-летнего жителя Бачатского, который сбил 17-летнего подростка и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Сiбдепо».

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке: при повороте налево мужчина не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний. Подросток получил травмы, а виновник уехал с места аварии. Полицейские быстро установили его личность.

Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным права управления. Он также управлял незарегистрированным мотоциклом без страховки и шлема. На него составили шесть протоколов на сумму более 18 тысяч рублей. За оставление места ДТП ему грозит до 15 суток ареста.

Пострадавший подросток тоже понесет ответственность – у него не было водительского удостоверения. Решается вопрос о наказании родителей юноши за недосмотр.

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