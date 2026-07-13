Под Новосибирском женщину осудили на восемь лет за смертельное ДТП

Женщина без прав вылетела на встречку, съехала в кювет и перевернулась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области суд приговорил женщину к восьми годам колонии за смертельное ДТП. Она была пьяна, не имела прав и превысила скорость до 140 километров в час. В аварии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Трагедия случилась 4 августа 2025 года на автодороге К-17Р. Гертель Татьяна управляла Маздой Демио в состоянии алкогольного опьянения. В салоне находились три пассажира.

Водитель превысила скорость: вместо допустимых 90 километров в час разогналась до 140. Она выехала на встречную полосу, начала обгон, но не завершила маневр, утратила контроль. Машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в опору электросетей.

В результате ДТП погибли два пассажира. В суде женщина признала вину частично.

Суд назначил наказание: 8 лет колонии общего режима и лишение прав на 2 года 6 месяцев.

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