Центры здоровья в Новосибирской области оснастят современным оборудованием

Специалисты центров не только проводят обследования, но и консультируют пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается оснащение современным оборудованием центров здоровья по федеральному проекту «Здоровье для каждого», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В этом году новое оборудование получат Бердская ЦГБ, Искитимская ЦРБ, Татарская ЦРБ и ГКП №7. В Центр здоровья Искитимской ЦРБ уже поступили весы, ростомеры, тонометры, динамометры, анализаторы глюкозы, спиротест и другое оборудование. Один комплект предназначен для работы в самом центре, второй – для выездов на предприятия и в населенные пункты.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что раннее выявление факторов риска помогает человеку начать новую жизнь. Специалисты центров не только проводят обследования, но и консультируют пациентов.

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