Жительницу Новосибирска осудили за слежку за бывшим мужем через GPS

Устройство передавало координаты машины на мобильный телефон женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске мировым судьей Кировского района вынесен приговор 48-летней местной жительнице за незаконное наблюдение за бывшим мужем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что с мая по август 2025 года женщина тайно установила GPS-трекер под заднее пассажирское сиденье автомобиля, которым пользовался ее бывший супруг. Она сделала это без его ведома и согласия.

Устройство передавало координаты машины на мобильный телефон женщины. Таким образом она постоянно отслеживала, где находится автомобиль и, соответственно, сам потерпевший, собирая информацию о его перемещениях.

Своими действиями женщина нарушила конституционные права бывшего мужа на неприкосновенность частной жизни, закрепленные в 23-й статье Основного закона. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 137 УК РФ и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, с нее частично взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего – 10 тысяч рублей.

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