В Октябрьском районе Новосибирска мошенники представляются сотрудниками МВД

Злоумышленники обходят квартиры с поддельными документами и формой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Октябрьском районе мошенники ходят по квартирам и представляются сотрудниками МВД. Они собирают биометрические данные якобы для переписи населения. В полиции предупредили — это обман. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского района Новосибирска.

Злоумышленники имеют при себе поддельные документы и бланки с символикой МВД. Могут быть в форме. Утверждают, что нужно проверить удостоверения личности и снять отпечатки пальцев.

У них есть ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они просят заполнить документы.

Важно знать: никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует.

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