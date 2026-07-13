В Октябрьском районе Новосибирска мошенники представляются сотрудниками МВД

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в Октябрьском районе мошенники ходят по квартирам и представляются сотрудниками МВД. Они собирают биометрические данные якобы для переписи населения. В полиции предупредили — это обман. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского района Новосибирска.
Злоумышленники имеют при себе поддельные документы и бланки с символикой МВД. Могут быть в форме. Утверждают, что нужно проверить удостоверения личности и снять отпечатки пальцев.
У них есть ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они просят заполнить документы.
Важно знать: никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru