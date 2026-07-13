В Новосибирске завершился форум «Дикоросы»

Форум завершился работой гастроплощадки на Михайловской набережной. Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

Масштабное событие, объединившее деловую программу и гастрономию, прошло в столице Сибири с 9 по 12 июля. На улице Ленина работали павильоны с туристическими предложениями 56 регионов, а также гастроплощадка «Русская кухня». Желающие могли попробовать русские блины с самыми разными начинками и другие традиционные блюда страны. Финальной точкой «Дикоросов» стала работа гастроплощадки на Михайловской набережной.

Губернатор Андрей Травников отметил, что Новосибирская область уверенно закрепляется как центр туристического притяжения Сибири и что форум стал ежегодным.

Участники прибыли в Новосибирск из 21 региона - от Дальнего Востока до Арктики, все они представили свои кулинарные традиции и изыски. Гостей ждали кулинарные мастер-классы, дегустации и уникальные блюда из локальных продуктов. Представители регионов готовили на месте, процесс приготовления блюд можно было посмотреть, изучить и запомнить рецепты.

Гости представили свои кулинарные традиции. Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

Автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова рассказала, что на фестивале собрались предприниматели-пионеры, которые развивают русскую кухню более 10 лет.

- Наша цель - познакомить аудиторию с такими проектами и, конечно, похвастаться достижениями новосибирских участников. Вся Россия должна знать, что именно в Новосибирске появился первый супермаркет русской еды. Здесь живет Владимир Бурковский - основоположник сибирского направления русской кухни, его легендарные щучьи котлеты стали визитной карточкой города, - отметила Шаповалова.

Особый интерес у гостей вызвали региональные блюда: борщ с таежным папоротником, карельские калитки с разными начинками и другие угощения, которые сложно попробовать за пределами конкретных территорий.

Но самое главное, о чем сообщила руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», - на гастрофестивале рассказали, где именно можно попробовать все эти удивительные блюда русской кухни.

- У нас можно было позавтракать по-русски и почувствовать себя в Сибири и в России. Это вызывает рост интереса к отелям и ресторанам, - подчеркнула Шаповалова.

Кроме того, на форуме «Дикоросы» было организовано большое количество фотозон, мастер-классов и розыгрышей, в которых могли участвовать все желающие.