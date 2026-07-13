Апелляция ужесточила приговор экс-министру ЖКХ Новосибирской области Архипову

Фото: скриншот из видео корреспондента КП-Новосибирск. Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционная коллегия Новосибирского областного суда ужесточила приговор бывшему министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Об этом сообщает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Экс-министра приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями с ущербом в 220 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Дениса Архипова задержали в марте 2024 года. Его приговорили к 1,5 года колонии, но освободили от наказания, зачтя время содержания под стражей. Кроме того, решение взыскать ущерб на тот момент было отменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX