Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+19°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 9:08

Апелляция ужесточила приговор экс-министру ЖКХ Новосибирской области Архипову

Дениса Архипова взяли под стражу в зале суда
Валерия МОРГУНЕНКО
Фото: скриншот из видео корреспондента КП-Новосибирск.

Фото: скриншот из видео корреспондента КП-Новосибирск.

Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционная коллегия Новосибирского областного суда ужесточила приговор бывшему министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Об этом сообщает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Экс-министра приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями с ущербом в 220 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Дениса Архипова задержали в марте 2024 года. Его приговорили к 1,5 года колонии, но освободили от наказания, зачтя время содержания под стражей. Кроме того, решение взыскать ущерб на тот момент было отменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX