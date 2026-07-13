«Ростелеком» в Новосибирске собрал «Коробку храбрости» для маленьких пациентов

Фото: ПАО «Ростелеком»

Сотрудники компании собрали более 400 подарков для детей, проходящих длительное лечение в стационаре «Детской городской клинической больницы № 1». Акция реализована совместно с партией «Единая Россия».

Волонтёры «Ростелекома» принесли для маленьких пациентов то, что может скрасить пребывание в больнице: машинки, куклы, конструкторы, настольные игры, наборы для творчества, канцелярские принадлежности и увлекательные книги. Собранные вещи передали в медучреждение - теперь каждый ребенок в процедурном кабинете может выбрать любую понравившуюся «награду».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Наталья Багрова, председатель Новосибирского регионального совета сторонников партии «Единая Россия»:

- «Коробка Храбрости» - это не просто благотворительная акция, а важный инструмент психологической поддержки, который превращает больничные будни в пространство для маленьких побед. За 14 лет своего существования акция охватила тысячи людей в Новосибирской области и миллионы - в России. Это доказывает, что даже маленький жест может подарить ребенку надежду и веру в лучшее. Мы собираем не игрушки, мы собираем мужество и добавляем красок в серые больничные будни детей».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Сотрудники «Ростелекома» всегда активно включаются в социально значимые проекты. Наши волонтеры не только разово участвуют в акциях, но и проводят системную работу: например, обучая детей и пожилых людей основам кибербезопасности. Также в этом году Новосибирский филиал компании присоединился к федеральному проекту «Полдень», который направлен на развитие навыков социализации у воспитанников детских домов и интернатов.