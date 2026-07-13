В Новосибирской области за полгода открылось 74 точки общепита

В Новосибирской области число предприятий общепита выросло на 74. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области заметно увеличилось количество организаций общепита. За полгода их число выросло с 4 452 до 4 526, прибавка 74 заведения (+1,66%). Это один из самых больших абсолютных приростов по регионам СФО. Об этом КП-Новосибирск сообщили в сервисе «Контур.Фокус».

В целом по Сибири по итогам первого полугодия 2026 года количество заведений выросло с 22 290 до 22 523, прибавка составила 233 организации. Рост коснулся ресторанов и кафе: число ресторанов увеличилось на 185 единиц и кафе на 46 единиц.

При этом общее положение сектора вызывает вопросы. По данным исследования, в первом полугодии 2026 года регистрации новых предприятий в СФО сократились на 6,66% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а ликвидаций стало на 8,49% больше. То есть рост числа точек совмещается с уменьшением темпа регистрации и увеличением закрытий.

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