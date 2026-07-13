В Бердске пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Бердске 10 июля из окна квартиры на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка. В момент происшествия она была дома с мамой. Ребенку вызвали скорую, врачи госпитализировали девочку. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Следственный комитет проводит проверку по этому факту. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.
Следователи вновь предупреждают родителей об опасности. Как показывает практика, дети чаще всего выпадают из окон из-за халатности взрослых. Родители оставляют малышей без присмотра в комнатах с открытыми створками. На многих окнах стоят москитные сетки – дети воспринимают их как опору, наваливаются и выпадают вместе с сеткой.
Следователи просят не игнорировать простые правила безопасности: установить на окна блокираторы, не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, не надеяться на москитные сетки. Эти меры помогут избежать трагедий.
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