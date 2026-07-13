В Новосибирске жители более 700 домов левобережья остались без горячей воды

Около дома Горский микрорайон, 10 образовался провал грунта в земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске множество домов на левом берегу остались без горячего водоснабжения из-за планового отключения. Информация об этом опубликована на муниципальном портале систем жизнеобеспечения Новосибирска.

Без воды оказались свыше 700 жилых домов на улицах Блюхера, Геодезической, Вертковской, Станиславского, Пархоменко, Степной, Римского-Корсакова, в 1-м и 2-м переулках Пархоменко, а также почти во всем Горском микрорайоне.

Кроме того, вчера, 12 июля, около дома № 10 в Горском микрорайоне образовался провал грунта в земле. Об этом пишет паблик «Горский микрорайон Новосибирск».

Однако горячая вода была отключена планово еще 8 июля. Согласно данным портала ограничения водоснабжения продлятся до 22 июля включительно. Это связано с гидравлическими испытаниями сетей на прочность и плотность в этой зоне.

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