Новосибирец получил условный срок за хранение пороха и патронов

В Новосибирской области мужчина изготовил патроны из пороха и получил 6,5 года условно. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Доволенском районе Новосибирской области вынесли приговор 40-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следствие установило, что мужчина хранил дома порох массой 72,6 грамма. Это взрывчатое вещество метательного действия. В 2025 году он у себя в доме сделал из этого пороха патроны для огнестрельного оружия. Позже боеприпасы нашли при досмотре машины на территории заказника «Доволенский», а порох изъяли во время обыска дома.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил мужчине наказание: 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф 103 тысячи рублей. Все вещественные доказательства по решению суда уничтожат.

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