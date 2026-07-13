В Новосибирске в Обь выпустили 2 тысячи мальков краснокнижной нельмы

В реку Обь выпустили краснокнижную нельму. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области провели зарыбление Оби. По заказу Сибирской генерирующей компании в реку выпустили 2080 мальков нельмы. Эта рыба занесена в Красную книгу. Мероприятие организовали специалисты филиала Главрыбвода. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Такие работы энергокомпания проводит, чтобы компенсировать влияние своих объектов на водные биоресурсы. По закону промышленные предприятия, которые используют воду из водоемов, обязаны восполнять потери рыбных запасов.

Вес каждого малька составлял не меньше 1 грамма. Сейчас это еще молодь, но взрослая особь может весить от 5 до 10 кг. Выпущенной рыбе предстоит расти 5-7 лет, после чего она начнет нереститься. Это поможет восстановить естественную популяцию нельмы в Оби.

Место выпуска выбрали по требованиям закона и рекомендациям ученых. Специалисты также следили за температурой воды и воздуха – важно, чтобы они были комфортными для мальков. В день зарыбления вода прогрелась почти до +20 °C, а воздух был от +17 до +24 °C.

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