В новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются 9 рейсов на прилет 13 июля

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются рейсы на вылет и прилет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 13 июля изменилось расписание нескольких рейсов. Один рейс на вылет отменили, еще несколько задержали. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Так, рейс в Москву (Шереметьево) должен был вылететь еще в 19:20 12 июля, но его отменили. Рейс в Норильск задержали почти на десять часов – вместо 10:00 он вылетит в 19:35. Также задерживается рейс в Москву (Шереметьево) – вылет перенесли с 08:15 до 10:50.

На прилет задерживаются девять рейсов. Среди них – из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Якутска, Норильска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и два из Благовещенска. Один рейс на прилет отменили – из Талакана.

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