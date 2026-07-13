13-летний мальчик упал с мотоцикла из-за ДТП в Новосибирске

Подросток пострадал при столкновении авто и мотоцикла в Новосибирске. Фото: ГАИ Новосибирска

В Кировском районе днем 12 июля у дома 47 на улице Ф. Горячего произошла авария. Водитель автомобиля «Джили» выезжал с прилегающей территории. Он не уступил дорогу мотоциклу, создал ему помеху, из-за чего мотоцикл опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

В результате пострадал пассажир мотоцикла – 13-летний мальчик упал с транспорта. Характер его травм пока уточняется.

На месте происшествия работал наряд дорожно-патрульной службы. Сейчас правоохранители устанавливают детали ДТП.

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