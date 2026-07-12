Телефонные мошенники убеждают новосибирцев совершать поджоги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области мошенники принуждают своих жертв совершать поджоги. Об этом сообщают в региональном СК.

Схема простая. Мошенники связываются с тем, кого обокрали ранее, и обещают вернуть деньги, если те нападут офис или машину сотрудников правоохранительных органов. Иногда аферисты объясняют, что совершение поджога якобы поможет выйти на настоящих преступников.

Иногда мошенники и вовсе обещают вознаграждение за поджог. Мало того, они просят все снимать на камеру. А на уловки аферистов чаще всего попадаются подростки и пенсионеры.

Следователи призывают новосибирцев быть бдительными и не поддаваться на уговоры злоумышленников. Иначе, придется отвечать по закону. За такое содействие мошенникам можно попасть под статью «террористический акт».

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