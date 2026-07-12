Бастрыкин взял на контроль проверку аварийного дома в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки аварийного дома в Новосибирске на улице Катодная. Об этом сообщает Информационный центр СК.

В соцсетях писали, что дом обслуживают плохо. Здание построили в 1958 году, сейчас оно находится в аварийном состоянии, но люди продолжают там жить.

Установлено, что в дом протекает крыша, перекрытия давно прогнили, а фундамент рушится. При этом, в здании еще в начале 2025 года должны были провести капитальный ремонт, но это не сделано до сих пор. Жильцы жаловались в инстанции, но услышаны не были.

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