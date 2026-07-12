В зоопарке Новосибирска отметили День куньих

12 июля в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило отмечают День выдры и куницы. Об этом сообщается в соцсетях зоопарка.
Этот праздник считается традиционным. Изначально в зоопарке праздновали только День выдр, но в итоге праздник посвятили всем животным семейства куньих.
В Новосибирском зоопарке живут представители двадцати видов куньих. А всего в это семейство входит около 50 животных. Сотрудники зоопарка рассказали о самых примечательных зверях.
Самым большим представителем семейства является росомаха, а самым маленьким – ласка. Больше всех любит воду – калан, который живет на океаническом побережье Тихого океана. Его родственника – выдру назвали самым веселым из куньих.
Самым большим любителем вздремнуть является барсук – этот зверь единственный во всем семействе, кто впадает в спячку. Ярче всех выглядит харза, а самым свирепым назвали медоеда. Кроме того, в Новосибирском зоопарке живет самый редкий вид куньих – перевязка.
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