Как распознать некачественный бензин рассказали новосибирцам Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцам рассказали, как отличить некачественный бензин. Директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев назвал основные признаки «Ленте.ру».

Отличить некачественное топливо можно по цвету. Если хороший бензин прозрачный с небольшим желтоватым оттенком, то разбавленный имеет мутный желтый или серый отлив. Если жидкость коричневого цвета, это тоже плохой знак.

Другой способ – запах. Качественный бензин имеет резкий характерный, а некачественный – кислый и затхлый. Он также может напоминать лак или растворитель.

Кроме того, проверить качество бензина можно с помощью салфетки. Достаточно капнуть немного топлива и дождаться испарения. Хороший бензин оставить только запах, но следов видно не будет. Если же останется пятно, то скорее всего в бензине есть маслянистые примеси.

При этом некоторые признаки на глаз или запах определить не получится. Например, повышенное содержание серы можно выявить только в лаборатории.

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