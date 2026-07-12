Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области борются с гусеницей непарного шелкопряда. Об этом сообщает правительство НСО.
Специалисты зафиксировали наибольшую активность насекомых в Ордынском и Коченевском районах. Для борьбы с вредителем используют биопрепарат «Дефилигнум, СК». Обрабатывали лес с помощью аэрозольных генераторов, установленных на спецтехнике.
В общей сложности специалисты обработали более 41 тысячи гектаров территории. Препарат «Дефилигнум, СК» считается безопасным для окружающей среды. Он воздействует на пищеварительную систему шелкопряда, но не опасен для людей, животных, птиц и пчел.
Изначально специалисты рассчитывали добиться эффективности в 75%, но в итоге эффективность обработки превзошла все ожидания, составив 88%.
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