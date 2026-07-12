Новосибирская область стала лидером по темпам модернизации ЖКХ Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область вошла в число лидеров по темпам модернизации ЖКХ в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, по двум программам модернизации ЖКХ в Новосибирской области восстановили более 18 километров сетей. А по словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, в целом по СФО с 2022 года было обновлено около 330 км коммунальных сетей и 45 объектов. Все благодаря федеральной поддержке и льготных займов за счет ФНБ.

А в региональном министерстве ЖКХ и энергетики добавили, что сейчас в Новосибирской области в рамках федерального проекта реализуются сразу пять объектов водоснабжения. Еще 33 коммунальных объекта делают в рамках «механизма 2/3».

Например, благодаря льготным займам в рабочем поселке Мошково возвели пять котельных на газу и отремонтировали центральный тепловой пункт.

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