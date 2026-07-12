В Железнодорожном районе Новосибирска с 19 июля отключат горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Через неделю в Железнодорожном районе Новосибирска начнут отключать горячую воду. Об этом сообщают в СГК.
Горячую воду отключат на следующих улицах: Фабричная, Октябрьская, Коммунистическая, Большевистская, Советская, проспекте Димитрова и окрестностях.
Все дело в проведении гидравлических испытаниях в городе. Вернут горячую воду в дома жителей Железнодорожного района 1 августа.
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