В Железнодорожном районе Новосибирска с 19 июля отключат горячую воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Через неделю в Железнодорожном районе Новосибирска начнут отключать горячую воду. Об этом сообщают в СГК.

Горячую воду отключат на следующих улицах: Фабричная, Октябрьская, Коммунистическая, Большевистская, Советская, проспекте Димитрова и окрестностях.

Все дело в проведении гидравлических испытаниях в городе. Вернут горячую воду в дома жителей Железнодорожного района 1 августа.

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