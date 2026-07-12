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НовостиОбщество12 июля 2026 9:59

В Железнодорожном районе Новосибирска с 19 июля отключат горячую воду

Гидравлические испытания завершатся 1 августа
Глеб ВАЛЕНТИНОВ
В Железнодорожном районе Новосибирска с 19 июля отключат горячую воду

В Железнодорожном районе Новосибирска с 19 июля отключат горячую воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Через неделю в Железнодорожном районе Новосибирска начнут отключать горячую воду. Об этом сообщают в СГК.

Горячую воду отключат на следующих улицах: Фабричная, Октябрьская, Коммунистическая, Большевистская, Советская, проспекте Димитрова и окрестностях.

Все дело в проведении гидравлических испытаниях в городе. Вернут горячую воду в дома жителей Железнодорожного района 1 августа.

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