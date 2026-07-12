В Новосибирск отремонтируют 100-летнюю больницу на улице Чаплыгина Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске планируют отремонтировать больницу с балясинами на балконах, которая находится на Чаплыгина, 75. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Сейчас власти ищут подрядчика для разработки проектной документации. Торги начинаются с суммы в 3,4 миллиона рублей. Принять участие в тендере можно до 28 июля. А закончить работу необходимо до конца года.

Больница имеет три этажа, плюс один цокольный. Общая площадь 1118 кв.м. К слову, с 2000 года больница является памятником архитектуры местного значения. А возвели здание еще на заре советской эпохи – в 1926 году.

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