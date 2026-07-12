Над Бердском пролетел истребитель Су-34

На аэродроме Бердск-Центральный закрыли Первенство по планерному спорту. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На аэродроме Бердск-Центральный завершились соревнования Первенства России по планерному спорту в дисциплине «класс – начальный». В Бердск приехали юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет из девяти регионов России. На мероприятии определили победителей и наградили всех участников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Бердска Семен Лапицкий.

После официальной части над аэродромом провели масштабное авиационное шоу. Зрители увидели мастерство пилотов на разных типах техники. Серебряный призер чемпионата мира Валерий Бражник выполнил фигуры на самолете «Экстра 330». Директор СибНИА Владимир Барсук пролетел на легендарном штурмовике Ил-2, а летчик-испытатель Олег Лебедь показал возможности опытного самолета «Танго».

Самым ярким моментом стали полеты сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Пилотами этой техники выступали летчики-испытатели Новосибирского авиационного завода. Полеты Су-34 вызвали большой интерес у жителей Бердска. Организаторы пояснили, что не могли заранее предупредить горожан о пролетах истребителей из соображений безопасности.

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