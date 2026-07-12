В Новосибирской области отремонтировали 137 домов за полгода

Специалисты обновили крыши, электросети и системы водоснабжения. Фото: Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области

В Новосибирской области подвели итоги программы капитального ремонта за первые шесть месяцев 2026 года. С января по июнь специалисты выполнили 175 видов работ в 137 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда модернизации ЖКХ.

В рамках программы рабочие обновили крыши в 53 домах и заменили системы электроснабжения в 51 здании. Также отремонтировали водоснабжение в 21 доме, теплоснабжение в 10 домах, а также привели в порядок подвалы и фасады в 14 объектах.

Кроме того, фонд заключил договор на проверку технического состояния имущества в 1606 домах, при этом уже провели 768 осмотров. На данный момент подписаны договоры на проведение 699 видов ремонтных работ, а еще 51 вид работ прошел через аукционы. Всего в 2026 году планируют отремонтировать 510 многоквартирных домов.

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