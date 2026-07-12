В Новосибирской области за сутки зафиксировали 17 пожаров

17 пожаров потушили в Новосибирской области за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Новосибирской области экстренные службы устранили ряд происшествий. Пожарные расчеты выезжали на 17 возгораний. Десять из этих случаев произошли в жилом секторе. К сожалению, в результате пожаров пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Также спасатели ликвидировали последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, специалисты зафиксировали инцидент с маломерным судном на реке Ирмень.

Напомним, что в Ордынском районе мужчина на лодке врезался в бетонную плиту. Сибиряка госпитализировали.

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