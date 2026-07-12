В Новосибирском зоопарке отмечают День выдры и День куницы

Новосибирский зоопарк отмечает праздник представителей семейства куньих. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило отмечает День выдры и День куницы. Эта добрая традиция изначально была посвящена только выдрам, но со временем праздник стал масштабнее и теперь охватывает всех представителей семейства куньих. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Кстати, в коллекции зоопарка собрано 20 видов этих животных, что является одной из лучших коллекций в мире. Самым крупным является росомаха, которая весит более 20 кг. Самым маленьким хищником на планете стала ласка, вес самца которой достигает всего 250 граммов.

- Сильнее всех любит воду – калан (морская выдра). Больше всех спят – барсук, - добавили в зоопарке.

В зоопарке живут и редкие животные, например, перевязка. Новосибирский зоопарк первым в мире получил потомство этого вида. Также здесь можно увидеть яркую харзу с необычной шерстью, бесстрашного медоеда и очень игривых выдр.

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