В Ордынском районе мужчина на лодке врезался в бетонную плиту

Пострадавшего на скорой увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На реке Ирмень в Ордынском районе произошло происшествие с маломерным судном. Рядом с селом Новопичугово мужчина на лодке «Казанка» столкнулся с бетонной плитой. Инцидент случился вблизи водозаборной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Несмотря на полученные травмы, судоводитель смог сам вызвать скорую помощь. Медики осмотрели пострадавшего и доставили его в районную больницу.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. МЧС России призывает водителей маломерных судов быть внимательными на воде. Нужно заранее изучать акваторию и отмечать опасные места, такие как затопленные сваи или выступающие конструкции. Важно соблюдать безопасную скорость возле гидротехнических сооружений и причалов. Также специалисты рекомендуют всегда надевать спасательный жилет, проверять исправность мотора и не управлять судном в состоянии усталости или алкогольного опьянения.

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