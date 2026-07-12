В Новосибирске с начала 2026 года нашли 158 пропавших людей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске с начала 2026 года с помощью системы «Безопасный город» нашли 158 человек, которые числились без вести пропавшими. Из этого количества 74 человека – дети. Об этом пишет ТАСС.
Для поиска людей используют систему видеоаналитики FindFace Multi. Она входит в состав программного комплекса «Безопасный город». Технология анализирует видеопоток с городских камер и находит нужных людей или преступников за доли секунды. Точность распознавания лиц достигает 99,9%.
Эффективность системы подтверждается и данными за прошлый период. За весь 2025 год в Новосибирске с помощью этой технологии нашли 272 пропавших человека, при этом 133 из них были несовершеннолетними.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru