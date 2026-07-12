В Новосибирске с начала 2026 года нашли 158 пропавших людей

Система «Безопасный город» помогла найти 74 ребенка в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с начала 2026 года с помощью системы «Безопасный город» нашли 158 человек, которые числились без вести пропавшими. Из этого количества 74 человека – дети. Об этом пишет ТАСС.

Для поиска людей используют систему видеоаналитики FindFace Multi. Она входит в состав программного комплекса «Безопасный город». Технология анализирует видеопоток с городских камер и находит нужных людей или преступников за доли секунды. Точность распознавания лиц достигает 99,9%.

Эффективность системы подтверждается и данными за прошлый период. За весь 2025 год в Новосибирске с помощью этой технологии нашли 272 пропавших человека, при этом 133 из них были несовершеннолетними.

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