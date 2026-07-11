Карнавал фестиваля «Летосфера» прошел по улице Ленина в Новосибирске

Горожане приняли участие в праздничном шествии, а фестиваль продолжится концертами, кинопоказами и встречами с путешественниками Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Новосибирска прошло карнавальное шествие фестиваля «Летосфера». Праздничная колонна с участием творческих коллективов, байкеров и жителей города прошла по улице Ленина, дав старт новому летнему фестивалю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Летосфера» проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. Основными площадками стали улица Ленина, площадь у ЦКиО «Победа» и сквер «Водник».

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