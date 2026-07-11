В Новосибирске задержали студента, который вскрывал сейфы в квартирах

В полицию поступило несколько заявлений о кражах крупных сумм денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали студента, которого телефонные мошенники завербовали для вскрытия сейфов в квартирах новосибирцев. Как сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области, в начале месяца в полицию поступило несколько заявлений о кражах крупных сумм денег из сейфов.

По версии следствия, мошенники звонили родственникам жертв в мессенджерах, представлялись сотрудниками госорганов и убеждали граждан спрятать ключи от квартир в тайниках. После этого по указанным координатам приходил студент, открывал квартиру и вскрывал сейф. Ущерб исчисляется крупными суммами. Задержанный даёт показания, устанавливаются его возможные сообщники. Расследование продолжается.

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