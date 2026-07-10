Бастрыкин потребовал доклад по делу о врачебной ошибке в Новосибирске

Глава СК запросил доклад о некачественной помощи в больнице в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске возбудили уголовное дело после оказания некачественной медицинской помощи в частной клинике. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

В августе прошлого года житель Новосибирска обратился в частное учреждение для проведения медицинской процедуры, после которой у мужчины возникли осложнения. Состояние здоровья ухудшилось, пациенту потребовалось лечение и реабилитация. Обращения к руководству клиники результатов не принесли.

Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину доложить об обстоятельствах, установленных в ходе следствия. По завершении расследования ведомство должно представить его результаты. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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