Спортсмен утонул в Новосибирске из-за резкого перепада глубин

Мужчина утонул при купании в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске произошла очередная трагедия на воде. 34-летний мужчина пошел купаться на нижний подходной канал и скрылся под водой. Тело погибшего обнаружили в 60 метрах от берега на глубине 3 метра. Об этом сообщили спасатели МАСС.

На место выезжали спасатели и водолазная группа муниципальной аварийно-спасательной службы. Как выяснилось, в этом месте опасность представляет резкий перепад глубин. Человек может сделать шаг и сразу потерять дно под ногами.

Важная деталь: погибший не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был спортсменом с большой мышечной массой и крепким здоровьем. Однако физическая подготовка не помогла ему справиться с коварством реки.

Специалисты напоминают: распространенное мнение о том, что тонут только пьяные или те, кто не умеет плавать, – опасное заблуждение. Утонуть может любой человек, независимо от физической формы и состояния здоровья. Сильный, трезвый и здоровый пловец тоже может оказаться в беде.

Особую опасность представляют необорудованные и незнакомые места для купания. Омут, резкий перепад глубин, течение или холодная вода могут сбить дыхание за секунду. Спасатели призывают жителей Новосибирска быть осторожными и не рисковать жизнью.

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