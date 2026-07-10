В Новосибирской области за 1 млрд отремонтируют 21 километр трассы «Иртыш»

В Новосибирской области на ремонт участка трассы «Иртыш» готовы потратить более 1 млрд рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области планируют обновить участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Ремонт поможет улучшить состояние важной транспортной артерии, соединяющей Новосибирск с Челябинском, Курганом и Омском. Работы затронут участок длиной 21 километр. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» уже организовало конкурс, чтобы найти подрядчика для этих работ. Начальную стоимость госконтракта определили на уровне 1 020 692 600 рублей. Работы затронут отрезок дороги между 1282-м и 1303-м километрами.

Прием заявок от компаний начался 10 июля 2026 года и продлится до 3 августа. Итоги конкурса и выбор исполнителя объявят 6 августа 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX