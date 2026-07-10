В Новосибирске рабочий сорвался со строительных лесов и получил тяжелую травму

В Новосибирске рабочий упал со строительных лесов. Фото: Гострудинспекция Новосибирской области

В Новосибирске во время ремонта здания на Красном проспекте, 25, произошел несчастный случай. 24-летний рабочий выполнял отделочные работы со стороны левого входа. Он сорвался со второй секции строительных лесов с высоты четырех метров. Об этом сообщили в Гострудинспекции.

Инцидент произошел 4 июля. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы. Приехавшие на место врачи скорой помощи оказали ему помощь и доставили в больницу.

Инспекция уже начала проверку. Специалисты выяснят, как индивидуальный предприниматель соблюдал правила охраны труда на объекте. Также эксперты устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Если проверкой будут выявлены нарушения закона, виновных привлекут к административной ответственности. Материалы расследования передадут в следственные органы для принятия решения.

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