В Новосибирской области объем платных услуг в туризме составил 25,3 млрд рублей

Туристический поток в Новосибирской области превысил 3 млн поездок. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги работы туристической отрасли. Согласно данным, представленным на форуме «Дикоросы», количество турпоездок в регион превысило 3 миллиона. Общий объем платных услуг достиг 25,3 млрд рублей, что значительно выше показателя прошлого года, когда доходы составили 18,9 млрд рублей. Вклад туризма в валовой региональный продукт составил 59,4 млрд рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Регион активно посещают жители Красноярска, Кемерова и Алтая, а также иностранные туристы из Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции.

Для поддержки бизнеса власти используют разные инструменты. С 2020 по 2025 год на развитие инфраструктуры выделили более 35 млн рублей грантов. Эти деньги помогли проектам «Бухта Лазурная», «Хвоя» и нескольким санаториям. В муниципалитетах также проводят работы: ремонтируют фасады гостиниц, обновляют музеи и благоустраивают зоны отдыха, например, в Чистоозерном районе и Барабинске.

Предприниматели могут получать льготные кредиты и поддержку от Корпорации МСП. Кроме того, в 2026 году планируют выделить 113,7 млн рублей на проведение событийных мероприятий, таких как «Летосфера» и фестиваль «Новатория». Врио Корпорации развития Новосибирской области Ольга Молчанова отметила, что регион предлагает разнообразные варианты отдыха и открыт для новых инвестиций.

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