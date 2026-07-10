Из-за ошибки приставов жительнице Новосибирска задолжали 89 тысяч по алиментам

Жительнице Новосибирска выплатили долг по алиментам в размере 89,9 тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске удалось взыскать задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Проблема возникла из-за ошибки судебного пристава Октябрьского района. С июля 2025 года сотрудник ошибочно направлял деньги от должника на погашение старого, уже законченного дела. Из-за этого по текущему исполнительному производству накопился долг в размере 89,9 тыс. рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Жительница города обратилась к прокуратуре Новосибирской области с жалобой на сложившуюся ситуацию. Прокуроры проверили информацию и внесли представление руководству службы приставов. После этого разобрались в причинах ошибки и исправили распределение средств.

В итоге все деньги в полном объеме перечислили матери ребенка, и задолженность полностью погасили. Пристава, который допустил ошибку при работе с платежами, привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему вынесли замечание.

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